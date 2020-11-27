تراند اليوم : كوكب غامض سيؤدي لنهاية الأرض الشهر المقبل

وكالات/الخليج 365/

حذر العالم "ديفيد ميد" من إمكانية اصطدام كوكب غامض " نيبرو" بالأرض، قائلاً إن كسوف الشمس الذي سيحدث يوم 21 أغسطس المقبل يبين وفقاً للنظرية أن هذا الكوكب الغامض سيصطدم بكوكب الأرض يوم 23 سبتمبر المقبل.

ويستعين ميد لدعم دعائه بمقتطفات من الكتاب المقدس على الرغم من أن ناسا كانت قد أوضحت مسبقاً أنه لا وجود لهذا الكوكب وكل الحديث عنه خدع إلكترونية، إلا أن الكثيرين باتوا يعتقدون أنه حقيقة.

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وتوقعات ميد التي يزعم فيها نهاية كوكب الأرض حسب صحيفة ديلي ميل لم تكن الأولى من نوعها في هذا العام، فقد كان قد أشار إلى أن ذات الكوكب " نيبيرو" سوف يصطدم بالأرض في أكتوبر.

وقال في وقت سابق إن النجم يصعب اكتشافه بسبب الزاوية التي يقترب منها من الأرض، ليعود ويؤكد أن الكسوف المقبل للشمس هو بمثابة إشارة لوصول الكوكب للأرض وسيكون كعلامة تحذيرية.

ويذكر أن نيبيرو يشار إليه أحيانًا باسم الكوكب X، والذي ظهرت الكثير السيناريوهات المتعلقة بتدميره الأرض منذ عام 2003.