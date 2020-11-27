تراند اليوم : تفسير رؤية الثلج في المنام لابن سيرين ! !

تفسير رؤية الثلج في المنام لابن سيرين، الحلم الذي يُمكن ان يُراود البعض منكم وينتابه شعور غريب في حال لم يتمكّن من التعرف على تفسير هذا الحلم، الأمر الذي يحعله أكثر حرصًا ليبحث عن تفسير رؤية الثلج في المنام لابن سيرين من خلال البحث على محرك البحث جوجل، ولكن من الممكن أن يحصل بعضكم على بعض المعلومات المغلوطة، والتفسيرات غير الموثوقة، وهذا ما يجعل الأمر أكثر غموضًا، ولكنّنا في موقعنا الذي خصصنا لكم فيه أقسامًا متنوعة وكان من بينها قسم تفسير الاحلام، سنوافيكم بأدق تفسير رؤية الثلج في المنام لابن سيرين.

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تفسير رؤية الثلج في المنام

بعد أن بحثنا لكم عن تفسير رؤية الثلج في المنام لابن سيرين، توصلنا إلى كافة التفسيرات المختلفة، وأصبح بالإمكان أن يتمّ التعرف على كل ما تمّ الإدلاء به من قبل العلامة الكبير إبن سيرين بخصوص هذا الحلم.

رؤيته في المنام دليل على الأرزاق والفوائد والشفاء من الأسقام والأمراض الباردة خصوصاً لمن معيشته من ذلك وربما دل الثلج النار على الألفة لأن النار لا تذيب الثلج والثلج لا يطفئ النار فإن رؤى الثلج في أوانه كان دليلاً على ذهاب الهموم والغموم وإرغام الأعداء والحساد وإن ظهر في غير أوانه كان دليلاً على الأمراض الباردة والفالج وربما دل الثلج على تعطيل الأسفار وتعذر أرباح البريد والسعاة والمكارية وشبههم والثلج الغالب تعذيب السلطان رعيته وأخذ أموالهم وجفاؤه لهم وقبح كلامه لهم لقوله تعالى: {فأنزلنا عليهم رجزاً من السماء}. قيل ثلجاً فإن كان الثلج قليلاً وكان في البلد ينفع أهله فإنه خصب.

(ومن رأى) أن الثلج يقع عليه سافر سفراً بعيداً وربما كان فيه مضرة فإن رأى أنه نائم على الثلج قيل فإن كان هو غالباً وهم من عدو هاجم إلا أن يكون الثلج قليلاً غير غالب في حينه وفي موضعه الذي يثلج فيه وفي المواضع التي لا ينكر الثلج فيها فإنه كذلك فإن الثلج خصب لأهل ذلك الموضع إلا أن يكون غالباً لا يمكن كسحه فإنه حينئذ عذاب يقع في ذلك المكان ومن أصابه برد الثلج في الشتاء أو الصيف فإنه فقر ومن اشترى وقر الثلج في الصيف فإنه يصيب مالاً يستريح إليه ويستريح من غم بكلام حسن أو بدعاء لمكان الثمن فإن لم يضرهم ذلك الثلج وذاب سريعاً فإنه تعب وهم يذهب سريعاً وإن رأى أن الأرض مزروعة يابسة وثلجوا فإنه بمنزلة المطر وهو رحمة تصيبهم وخصب وبركة فإن ثلج وعليه وقاية من الثلج فإنه لا يصعب عليه لما قد تدثر وتوقى به فإنه رجل حازم ولا يروعه ذلك.

(ومن رأى) في بلداً ثلجاً كثيراً في غير حينه أصاب تلك الناحية عذاب من السلطان أو عقوبة من اللّه تعالى أو فتنة تقع بينهم.

(ومن رأى) الثلج دل على سنة قحط ومن سقط عليه الثلج فإن عدوه ينال منه وربما دل الثلج الكثير على أمراض عامة كالجدري والوباء وربما دل على الحرب والجراد وأنواع الجوائح وربما دل على الخصب والغنى.

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