تراند اليوم : تفسير حلم الاكل مع الميت في المنام لابن سيرين ! !

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أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وموضوع جديد نطرحه لكم في قسم تفسير الأحلام، حيث ستناول تفسير حلم الاكل مع الميت في المنام لإبن سيرين والنابلسي، وإبن شاهين، ونورد دلالات هذه الحُلم من عدة جوانب، وقبل البدء في تفسير رؤية الاكل مع الميت، أو الطعام مع الميت، نود أن نُفسر لك عزيزي الزائر أن رؤية الطعام في المنام، معناه راحة البال والطمأنينة، والسكينة، والميت في المنام هو الغائب والذي ترد سيرته بعمله وشرفه وطاعته لله عز وجل في حياته، وتفسير الأمرين يُعتبر خير، لكن الجمع بينهما في المنام قد يختلف، ويوضح لنا دلالات ونتائج أخرى، سنوردها لكم من تفسيرات الشيوخ والأئمة .
دلالات رؤية الاكل مع الميت لابن سيرين
إتفق شيخ التفسير إبن سيرين مع شيوخ التفسير الآخرين أمثال النابلسي إبن شاهين، على دلالات رؤية الأكل مع الميت، ولتقريب المعنى أكثر حُلم الشخص بأنه يأكل طعام ما مع أحد الأشخاص الذين ماتوا ورحلوا عن الدنيا، وبطبيعة الحال وللوهلة الأولى من يرى في منامه أنه ياكل مع شخص ميت ينتابه الخوف والقلق، أما دلالات هذا الحلم كما ورد في كتاب إبن سيرين فهي على النحو الآتي:
- في حال رؤية الأكل مع الميت وكان غريباً وغير معروفاً، فالأكل معه يُعني الغربة .
- أما إذا كان الميت أو الميتة في المنام هي الأم أو الأب فذلك تأويله حسن أوله رضي ثم انفراج الأمور وانفتاح أبواب الرزق.
- إذا كان الميت رجلا صالحا أو امرأة صالحة فالأكل معه معناه الصحبة في الآخرة.
- أما إن كان الميت فاسقا أو مجرما فالأكلمعه مفاده زوال النعم وانقطاع الرزق.
- إذا كان الميت امرأة فالأكل معها معناه طول العمر وإذا كانت عجوزا فالأكلمعها معناه الصحة.
- إذا كان الميت من الأهل أو الأقرباء فالأكلمعه معناه الخير و الخبر السار
- وإذا كان الميت أخا أو أخت فالأكل معه في الحلم أو المنام يفيد قرب الفرج .
- إذا كان الميت في الحلم هو الابن أو الابنة فالأكل معهما في الحلم تأويله زيادة في الرزق
- الأكل في المنام مع عمة ميتة أو خالة فذلك تأويله مرض طارئ .
- والأكل مع الخال الميت أو العم الميت معناه القبول من قبل الأهل.
- والأكل في المنام مع الجار الميت فذلك تأويله شراء بيت جديد .
- وإذا كان الميت في الحلم هو الجد فذالك تأويله شيبة صالحة .
- وإذا كانت الميتة في الحلم هي الجدة فتأويله أن الدنيا تزول أمامك لتفسح لك العمل على الطاعة و حسن المآب .
- إذا كان الميت أو الميتة في الحلم ، هما ، الزوج أو الزوجة فذلك تأويله الإعداد لزواج قريب