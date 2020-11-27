تراند اليوم : تفسير حلم الاكل مع الميت في المنام لابن سيرين ! !

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وموضوع جديد نطرحه لكم في قسم تفسير الأحلام، حيث ستناول تفسير حلم الاكل مع الميت في المنام لإبن سيرين والنابلسي، وإبن شاهين، ونورد دلالات هذه الحُلم من عدة جوانب، وقبل البدء في تفسير رؤية الاكل مع الميت، أو الطعام مع الميت، نود أن نُفسر لك عزيزي الزائر أن رؤية الطعام في المنام، معناه راحة البال والطمأنينة، والسكينة، والميت في المنام هو الغائب والذي ترد سيرته بعمله وشرفه وطاعته لله عز وجل في حياته، وتفسير الأمرين يُعتبر خير، لكن الجمع بينهما في المنام قد يختلف، ويوضح لنا دلالات ونتائج أخرى، سنوردها لكم من تفسيرات الشيوخ والأئمة .

دلالات رؤية الاكل مع الميت لابن سيرين

إتفق شيخ التفسير إبن سيرين مع شيوخ التفسير الآخرين أمثال النابلسي إبن شاهين، على دلالات رؤية الأكل مع الميت، ولتقريب المعنى أكثر حُلم الشخص بأنه يأكل طعام ما مع أحد الأشخاص الذين ماتوا ورحلوا عن الدنيا، وبطبيعة الحال وللوهلة الأولى من يرى في منامه أنه ياكل مع شخص ميت ينتابه الخوف والقلق، أما دلالات هذا الحلم كما ورد في كتاب إبن سيرين فهي على النحو الآتي: