تراند اليوم : حلمت اني تزوجت غير زوجي ! !

حلمت اني تزوجت غير زوجي، ان الكثير من السيدات في مجتمعنا العربي خاصة يهتمون بتفسير الأحلام التي تنتابهم في المنام، فمن هذه الأحلام تعكر مزاجهم، كونها تختلف بدرجة كبيرة عن الواقع التي يتعايشون معه، بالإضافة الي أن هذه الأحلام غالباً لا تتحقق ولكن تخاف السيدات من حدوثها، وتتوقع السيدات انها إشارة لشيئ من المحتمل ان تحدث في المستقبل، بالإضافة الي أن موقع مجلة يسره ان يقدم لكم في هذا مجلة تفسير حلم حلمت اني تزوجت غير زوجي للشيخ الفاضل النبلسي.

تفسير حلم تزوجت غير زوجي في المنام

يدل الزواج في المنام على العناية من اللّه تعالى، وربما دل الزواج على الأسر والدين والهم والغم. فإن تزوج الإنسان امرأة مجهولة دل ذلك على قرب الأجل، والرحلة من دار إلى دار، وإن كان صالحاً للإمارة تولى، أو نال منصباً يليق به.