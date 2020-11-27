تراند اليوم : حلمت اني في السجن ! !

تُراود الإنسان في منامه الكثير من الأحلام منها الحسنة ونها السيئة التي تُزعج وتُقلق صاحبها، فيضطر أن يبحث عن تفسيرات لها في كُتب شيوخ وعلماء التفسير أمثال إبن سيرين والنابلسي، وإبن شاهين، والسجن بصفة عامة ليس مكاناً محبوباً ومن المؤكد أن الحُلم به ورؤيته في المنام مُحيراً، والسجن بطبيعة الحال هو عقاب لأي منا، عندما نرتكب خطأً في الحياة، يفرضه علينا القانون، والنظم المعمولة بها في الدولة، في هذا المقاتل نستعرض لك عزيزي القارئ كل ما يخص تفسير حلم السجن في المنام ودلالاته.

تفسير حلم السجن لابن سيرين

يقول إبن سيرين في كتاب التفسير الخاص به، في تفسيره لرؤية السجن في المنام، أنه دلالة على المرض المانع من النهوض والتصرف والحركة، ورُربما دل عن العقلة من السفر،وربما يدل على القبر، كذلك رُبما يدل على جهنم لأن السجن هو عقاب للكفار والمُذنبين، وهو مكان أهل الظلم والجزم، ودار للعقوبة، ومن رأى نفسه مسجوناً، ينظر إلى حاله وحال السجن الذي سُجن فيه في منانه، فإن كان مريضاً والسجن مجهولاً فذلك يدل على قبره الذي يحبس فيه إلى يوم القيامة، وإن كان السجن معروفاً طال مرضه ورجيت إفاقته وقيامه إلى الدنيا التي هي سجن لمثله لما في الخبر إنها سجن المؤمن وجنة الكافر، وإن كان المريض مجرما فالسجن المجهول قبره والمعروف دالة على طول إقامته في علته ولم ترج حياته إلا أن يتوب أو يسلم في مرضه.

دلالات حلم السجن

إتفق شيخ التفسير إبن سيرين والنابلسي وابن شاهين على تفسير حلم السجن في جميع المواضع من الحلم، ووضحوا تفسيراتهم في الدلالات التالية:

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