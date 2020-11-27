تراند اليوم : كيف يمكنك التخلص من الحبوب البيضاء تحت العيون وعلى الخدين؟

اغلب الاشخاص ذوي البشرة الدهنية خاصة يعانون من الحبوب البيضاء او كما يتداولها الناس " الحبوب الدهنية" وايضا تتسأل العديد من النساء كيف تظهر تلك الحبوب الجواب بسيط بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترت طويلة او عدم غسل الوجه بشكل يومي والنوم دون ازالة المكياج عن الوجه كل تلك العوامل تساعد فى ظهور تلك الحبوب البيضاء، اليك 4 وصفات طبيعية للتخلص من تلك الحبوب بسهولة..

1- التقشير بالليمون والسكر



اخلط معلقتين من السكر مع عصير الليمون وقليل من زيت الزيتون ثم ضعها على الاماكن التي يتواجد بها تلك الحبوب وابدء بعمل مساج بشكل دائري ثم اتركيه لمدة 15-20 دقيقة على وجهك ثم قومي بغسل وجهك بماء باردة.

2- عسل طبيبعي

يعتبر السعل الطبيعي افضل مرطب للوجه، العسل يمكنه اذا قومتي بوضعه لمدة اسبوعين بشكل متواصل كل لليلة على تخلصك من هذه الحبوب وايضا اعادة الحيوية الى بشرتك.

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3- منشفة مبللة بالماء الساخن

ضعي منشفة ساخنة على الاماكن المتواجد بها تلك الحبوب واتركيها لبضع دقائق كرري العملية كل يوم لمدة اسبوع كامل للتخصل من تلك الحبوب.

4- زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على العيديد من الفوائد ومن بينهم قدرته على التخلص من الحبوب البيضاء، قومي بوضع الزيت قبل خلودك للنوم وفي الصباح اغسلي الزيت كرري العملية كل يوم لتحصلي على نتيجة رائعة.

المصدر: womansvibe