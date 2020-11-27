تراند اليوم : مقتل سوداني والمجرم حمار !!

الخرطوم ـ مشرق نيوز

حلت الشرطة السودانية لغز واحدة من أغرب جرائم القتل من حيث الغموض وطبيعة القاتل وكيفية الوصول إليه، حيث عثر أهالي منطقة الباوقة بولاية نهر النيل على الشاب راشد أحمد مقتولا في إحدى الجنائن.

وحسب صحيفة “المجهر السياسي” السودانية، دونت الشرطة بلاغا بالقتل العمد ضد مجهول، وصعب وقتها الوصول إلى مشتبه بهم أو حتى خيط يشير إلى الجاني، بيد أن الوضع سرعان ما تحول إلى حيرة وصلت حد الدهشة للشرطة نفسها قبل أهالي المنطقة وما جاورها بعد أن أماط رجل لثام الغموض عن الجريمة وهو يقتحم قسم الشرطة يمتطي حماره.

وقال الرجل إن الحمار هو المتهم في الجريمة، ودفع بحجج وبراهين منطقية أثبتت تورط حماره، فأجرت الشرطة تدابيرها الجنائية على الحمار، وكشفت عن قتله للشاب، وحجزته بالقسم.