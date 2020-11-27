تراند اليوم : ﻿المغرب: اسم معتقل إسلامي سابق تحول إلى إعلان تلفزيوني لإبطال السحر و«جلب» الحبيب والرزق

الرباط ـ مشرق نيوز

جدد الداعية الإسلامي المغربي حسن الكتاني تبرؤه من الإعلان الذي تقدمه قناة مصرية والخاص بأعمال السحر. وقال «إن قناة «ميلودي» وغيرها من قنوات الدجل المصرية استغلت اسمي كذبا وزورا لسرقة الأموال ونشر الدجل والشعوذة، ولا علاقة لي بهم من قريب أو من بعيد».



ونقلت أسبوعية «المشعل» المغربية في عددها الجديد عن الشيخ الكتاني قوله: «أنا عالم شرعي، ولا أمارس الرقية والسحر، ولست أصلا في مصر، بل أنا في المغرب. فمن سرقت له القناة أمواله فليتابعها قضائيا، ولا علاقة لي بها».



وتبث قناة «ميلودي» المصرية إعلانا تظهر فيه صورة لحسن الكتاني (مع تحريف اسمه إلى الكتاتني)، يشير إلى كونه يعالج بالرقية الشرعية المعتمدة على القرآن وسنة الرسول محمد السحر بأنواعه «المرشوش والمشروب والمدفون» وغيره وعلاج المس والحسد والفراق بين الزوجين وجلب الحبيب والرزق وفك جميع الأعمال المستعصية.

والطريف في الأمر أن القناة المذكورة تنصح مشاهديها بالابتعاد عن الدجالين والاتصال بها هاتفيا للحصول على طرق العلاج الصحيحة عن طريق حسن الكتاني و»أم خديجة المغربية».

اقرأ أيضاً



ونعت الداعية المغربي مستغلي صورته واسمه بـ»اللصوص الفجّار» الذين يكذبون على السذج ويسرقون أموالهم بالاستعانة بلوبيات النصب والاحتيال.

وقال: «للأسف إن مسيري تلك القنوات يحصلون على أموال طائلة ويكذبون على السذج، وقد اتصل بي العديد من الناس من مصر والإمارات وغيرها من الدول، يسألونني عن أمور السحر والشعوذة، فقلت لهم لا علاقة لي بتلك الخزعبلات».



وكشف أنه سيسعى إلى متابعة مسؤولي تلك القنوات قضائيا، وقال: «لن أترك الأمور هكذا»، مشيرا إلى أنه يتعين عليه تعيين محام في المغرب يقوم بدوره بالاتفاق مع محام آخر في مصر، نظرا لعدم وجود اتفاقية قضائية بين المغرب ومصر تسمح برفع القضية هناك بشكل مباشر، مثلما نقل الداعية الكتاني عن وزير العدل المغربي.



وإلى جانب القنوات المصرية التي تستغل اسم وصورة الداعية المغربي، أحدثت صفحة على «الفيسبوك» تتولى نفسها، ويتواصل صاحبها مع الزوار باللهجة المصرية غالبا، ومما قال في إحدى تدويناته: «آسف لحضرتكم، مش أقدر أوفي كل طلبات الجميع، نظرا لمشاغلي، أرجو التذكير بالطلبااااااات…».



يذكر أن الشيخ حسن الكتاني فقيه وداعية إسلامي وخطيب جمعة سابقا، اعتقل على إثر تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية في أيار/ مايو 2003، وأطلق سراحه في شباط/ فبراير 2012 في إطار عفو ملكي عن عدد من المعتقلين الإسلاميين.

المصدر : "القدس العربي"