تراند اليوم : ما المشروب السحري الذي يذيب دهون البطن؟

القاهرة - مشرق نيوز

مشكلة البطن البارز مشكلة محرجة تعاني منها الكثير من السيدات. حيث تمنعهن من التمتع بارتداء كل ما يرغبن به من ملابس وموضة، خاصةً وأن شكل الدهون المتراكمة في منطقة البطن والخاصرتين تشوب جمال المرأة وقوامها وتشوه شكل جسدها مهما كان نحيلاً ورشيقاً.

وأنتِ لابد وأنك ترغبين بكل تأكيد بالتمتع ببطن مسطح ومشدود. ولذلك سنقدم لك هذا المشروب السحري والذي يمكنه أن يقضي على الدهون المتراكمة في منطقة البطن خلال أسبوع فقط.

على أن يترافق تناول هذا المشروب مع نظام غذائي خالي من المأكولات الغنية بالدهون والسكريات وغني بالفواكه والخضروات.

المكونات:

اقرأ أيضاً

8 أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الأخضر الطازج والمقطع.

ثمرة خيار مقطعة.

ليمونة حامضة مقطعة.

12 ورقة نعناع

طريقة التحضير:

ضعي كافة المكونات في زجاجة واتركيها في الثلاجة منذ الليل وحتى صباح اليوم التالي.

تناولي هذا المشروب خلال النهار.