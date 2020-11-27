تراند اليوم : هندي يقترض 1.3 مليار دولار ويهرب الى لندن

نيودلهي - مشرق نيوز

سحبت الهند جواز سفر رجل أعمال، بعد اتهامه بالهروب إلى لندن، وهو مدين بأكثر من مليار دولار لبنوك هندية.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن قرار سحب جواز فيفاي ماليا، اتخذ بعد تحقيقات أجرتها إدارة تطبيق القانون، أثبتت تورطه بديون ضخمة.

واستشارت السلطات الهندية خبراء في القانون الدولي بهدف ترحيله إلى الهند ليحاكم بتهم الفساد وتبييض الأموال.

واتهمت أحزاب المعارضة الهندية الحكومة بالتساهل مع فيفاي مالياً، والسماح له بالهرب خارج البلاد، رغم ملاحقة بنوك عدة له، واقتراضه أموال جاوزت 1.3 مليار دولار.

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ودافع وزير المالية عن حكومته بالقول إن البنوك لم تحرك دعوى قضائية بحق رجل الأعمال، ليتم منعه من السفر خارج البلاد