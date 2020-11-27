تراند اليوم : الفاكهة ترتبط بالانترنت من خلال عصار الفواكه

الخليج 365/ وكالات:

ابتكرت شركة أمريكية عصارة فواكه إلكترونية يمكنها إعداد عصائر عضوية طازجة مع الحفاظ على قيمتها الغذائية الكاملة بمجرد ضغطة واحدة على مفتاح التشغيل.

وتعمل عصارة الفواكه الجديدة بنفس طريقة ماكينة إعداد القهوة حيث يتم وضع كيس يحتوي على كمية محددة من الفواكه والخضراوات العضوية الطازجة داخل الوعاء المخصص بالجهاز ثم الضغط على مفتاح معين، وفي غضون دقائق، يحصل المستخدم على 237 ميلليغرام من العصير.

وقال دوج إيفانز مؤسس الشركة المصنعة لموقع "لايف ساينس" المعني بأخبار التكنولوجيا إن العصارة الجديدة مجهزة بتكنولوجيا "ذكية" وخاصية الاتصال بالشبكات المحلية اللاسلكية (واي فاي) من أجل تحديد قوة الضغط اللازمة لصناعة العصير.وأوضح أن فريق الأبحاث بالشركة استغرق أربعة أشهر لتحديد كمية الضغط اللازمة لصناعة العصائر،

مشيرا إلى أن العصارة الجديدة تتيح قوة ضغط مقدارها 8 آلاف رطل (3600 كيلوجرام) من أجل صناعة العصير.

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وأكد أن العصارة مزودة بتقنية خاصة لتحديد قوة الضغط اللازمة لصناعة مختلف أنواع العصائر بالنظر إلى أن كل صنف من أصناف الفاكهة يتطلب قوة ضغط مختلفة عن الآخر.

وذكرت الشركة أنه بفضل خاصية الاتصال بالشبكات المحلية اللاسلكية (واي فاي) فإنه من الممكن ربط العصارة الذكية بتطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتيح إمكانية الاحتفاظ بسجل كامل عن أنواع العصائر التي يتناولها المستخدم وعدد مرات تناولها ومواعيد شراء الفواكه العضوية اللازمة لصناعة العصائر وغيرها من المعلومات التي تهم المستخدم.وتكمن مشكلة العصارات التقليدية للفواكه في أنها تعتمد على أسلوب الطرد المركزي في تقطيع الفواكه، وهو ما يترتب عليه ارتفاع درجة حرارة السائل مما يؤثر على مذاق المشروب ويقلل من قيمته الغذائية، نظرا لأن الحرارة تؤدي إلى أكسدة المكونات الغذائية للعصير، ولكن هذه العصارة تعتمد على طريقة الضغط من أجل استخراج العصائر من الفاكهة والخضراوات، وهو ما يساعد في الحفاظ على قيمتها الغذائية.