تراند اليوم : نوال الزغبي عقب تعرضها للإهانة : كنت حابة ربيكي عندي بالبيت بس لقيت تربية الكلاب اشرف

بيروت ـ مشرق نيوز

دردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على إحدى المتابعات لها على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” وذلك بعد ان قامت المتابعة بكتابة تعليق لا يليق على فيديو نشرته نوال الزغبي وهي تقف أمام حوض السباحة في منزلها.

وفقدت نوال أعصابها بعد تعرضها للإهانة، وردت على المتابعة بقول “بصراحة كنت حابة ربيكي عندي بالبيت بس لقيت تربية الكلاب اشرف”.

وكانت المتابعة قد كتبت عدة تعليقات غير لائقة في حق نوال الزغبي منها إنها تتمنى لها أن تصاب بالسرطان وأخرى تقول لها ستذهبين في نار جهنم وغيرها من التعليقات السلبية للغاية.