الاكثر مشاهدة اليوم - تنقلات وإحالات قضائية - أسماء

قرر المجلس القضائي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس إجراء تنقلات قضائية للسادة القضاة التالية أسماؤهم بدرجاتهم ورواتبهم وذلك اعتباراً من تاريخ 1/12/2020 :

نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ محمد عبدالله عبد الرازق العمري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ خالد أحمد حسين العبداللات قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل أمين عام المجلس القضائي القاضي السيد/ علي محمد ذيب المصري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل رئيس محكمة بداية الجمارك القاضي السيد/ ماجد حسين ارشيد العفيف قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ بهجت محمد سالم المبيضين قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/ جهاد محمد عيد الجندي قاضياً لدى محكمة استئناف الضريبة.

نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ فيصل أحمد محمود خصاونه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ محمد خليفه مناور النعيم رئيساً لمحكمة البداية الضريبية.

نقل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي السيد/ جمال أكرم فوزي الردايده قاضياً لدى محكمة استئناف عمان .

نقل قاضي المحكمة الإدارية السيد/ نضال حسن أحمد المومني قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ موسى أحمد ابراهيم مقدادي قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ خالد يوسف عوض العبابنه رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائية.

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ غازي محمد أحمد المعاسفه رئيساً لمحكمة بداية الجمارك.

نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد / مرضي غالب سليم الخصاونه رئيساً لمحكمة المفرق الابتدائية.

نقل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور/ أحمد عبدالمهدي الفاعوري قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد / محمد حسين مهاوش المناصره قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية الدكتورة/ لبنى احمد عوض مرعي كريشان قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح غور الصافي السيد / محمد حسني عبدالفتاح البيايضه قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية.

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد / بلال عبد العزيز عبد الله الساكت قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ مها عبدالرحمن المجذوب قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية .

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة / معالي زياد محمد سعد الدين قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ نانسي علاء الدين محمد الداغستاني قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة / جمانه سالم احمد القماز قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية .

نقل قاضي محكمة صلح الشوبك السيد / الفيصل سلطي ابراهيم الذياب قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح الحسينية السيد/ زيد انور جدوع المشاعله قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية .

نقل قاضي تنفيذ عمان السيدة /غادة محمد غازي حربي أبو عمر قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان.

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد / رائد سامي ياسين شموط مدعياً عاماً لدى محكمة صلح ناعور.

نقل مدعي عام محكمة صلح ناعور السيد / ظاهر عبدالكريم ظاهر القعيشيش مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح ناعور السيد/ سليمان بركات عبد الرحمن البخيت قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان.

نقل قاضي محكمة صلح بصيرا السيد/ "احمد ابراهيم" "محمد رياض" بندقجي قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح الكرك السيدة / حلا ذياب هويشل الطراونة قاضياً لدى محكمة صلح غور الصافي.

نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ كرم عبدالكريم احمد المصري قاضياً لدى محكمة صلح الشوبك.

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ ماهر سلمي دغمان النيف قاضياً لدى محكمة صلح ناعور.

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ عمر سعيد كامل ظاهر قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان .

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ وسام يونس حسين خطاطبة قاضياً للصلح لدى محكمة جرش الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ ريم ناجي عبدالمجيد الغدايره

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان .

نقل قاضي محكمة صلح جرش السيدة / مجد خليف فرج العجالين قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان .

نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة / اسراء جميل ابراهيم التويجر قاضياً لدى محكمة صلح بصيرا.