شاهد: هند القحطاني تجهز شجرة الميلاد في قصرها بأمريكا

استعرضت نجمة السناب شات، هند القحطاني، زينة العيد ميلاد في منزلها بالولايات المتحدة الأمريكية، ومجسم بابا نويل وذلك من الطقوس المسيحية للاحتفال بميلاد يسوع، بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني.

وأظهرت القحطاني، مجسم بابا نويل، وهو يجلس إلى جانب شجرة الميلاد والمدفأة في منزلها وعلقت قائلة: "يا زين الشيبان في البيت بركة بركة". وفق "مزمز".

ولدت نجمة "سناب شات" السعودية، هند القحطاني في المملكة العربية السعودية بمدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير عام 1983، وتحمل الجنسية السعودية وديانتها الإسلام، تزوجت من رجل سعودي عام 2002 أنجبت له 4 أبناء، وتقيم حاليا في أمريكا بعد انفصالها من زوجها السابق.