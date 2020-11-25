تراند اليوم : استخدمي الشاي الأخضر لتفتيح البشرة

يعتبر ماسك الشاي الأخضر من أفضل الأقنعة للعناية بالبشرة وتفتيحها ومنع ظهور التجاعيد؛ وذلك لاحتواء الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على تأخير ظهور علامات شيخوخة البشرة، وبالتالي الحفاظ على نضارة وجمال البشرة لأطول فترة.

نقدم لك في السطور الآتية طريقة عمل ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة وتنظيف المسام.

الأدوات المطلوبة لماسك الشاي الأخضر:-

• كيس شاي أخضر

• 3 أو 4 ملاعق طحين الأرز أو طحين الشوفان الناعم

• موزة أو نصف ثمرة مانجو مهروسة لترطيب وتفتيح البشرة

طريقة عمل ماسك الشاي الأخضر للبشرة

1- يوضع كيس الشاي الأخضر في كمية من الماء المغلي على النار لمدة دقيقتين، ثم يرفع من على النار ويترك الماء ليبرد.

2- يخلط طحين الأرز أو الشوفان الناعم مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الشاي الأخضر، إلى أن تحصل على خليط متجانس يمكن فرده على الوجه. ويمكن إضافة المزيد من الماء إلى أن يتشكل الخليط جيداً.

3- تضاف ثمرة الموز المهروسة أو المانجو المهروسة حسب الرغبة؛ فالموز مرطب جيد للبشرة، كما أن المانجو مفيدة لتنظيف البشرة والتخلص من الخلايا الميتة.

4- يقلب الخليط جيداً حتى يمتزج بشكل كامل.

5- يفرد ماسك الشاي الأخضر على بشرة نظيفة وجافة، ويترك لمدة ربع ساعة.

6- يغسل الوجه بالماء البارد، مع فرك البشرة للتخلص من الخلايا الميتة.

7- ترطب البشرة بكمية مناسبة من مرطب البشرة المفضل.

نصيحة هامة جداً

من الأفضل لصاحبات البشرة الحساسة تجربة تأثير ماء الشاي الأخضر على جزء آخر من الجسم – مثل الرسغ - قبل عمل الماسك لأول مرة، تجنباً لحدوث أي مضاعفات مثل احمرار البشرة بعد الماسك.