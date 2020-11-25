تراند اليوم : نصائح هامة لتحصلي على صداقة زوجك

من التأكيد أن أفضل زواج هو الزواج بين شخصين متفاهمين وكل طرف يستطيع فهم الطرف الآخر وتقدير ظروفه وحمايته ورعايته في كل الأحوال، وهذا لا يحدث الا اذا كان بين الزوجين صداقه.

ميزه الصداقه بين الزوجين انها تقرب كل طرف من الاخر مما يساعد في القضاء علي اي مشكله.

ولكي تحصلي علي صداقه زوجك يجب عليكي اتباع هذه النصائح:

- كوني دائما مستمعة جيدة لزوجك‏، لأن الرجل بطبيعته يحب الحديث عن مشاعره ومخاوفه لمن يجيد الاستماع أكثر من الحديث‏.‏‏

- قومي دائما بوضع نفسك مكانه في مشكل ما قبل ان تحكمي على تصرفه، برري له الاعذار، لان ذلك يعزز من ثقته بك بشكل كبير و سيشعره بانك اكثر شخص يمكنه ان يعتمد عليه و اول شخص يفهمه.

- لا تتركى المنزل ابدآ فى حالة الخلاف ولا تتركى غرفتك وابدأى بالصلح حتى ولو لم تكونى مخطئة فكلمة اسف ثقيلة جدآ على لسان الرجال .

- شاركيه فى كل الاشياء التى يحبها ولا تثقلى عليه بالهموم والطلبات، كوني مرحة وعفوية ومنطلقة ومحبة للدعابة والحياة.

- اياك واستخدام ما يرويه لك من سلبيات قد تكون صدرت عنه فى اوقات خلافكما والا تأكدى انه لن يعترف بك صديقا ابدا.

- حاولي التعرف على إجابات اسئلتك من خلال كلام زوجك ودون طرح الكثير من الأسئلة عليه حتى لا يشعر بالملل او الضيق وحاولي التعرف على كل ما يدور في ذهنه وتخفيف المشاكل عنه.