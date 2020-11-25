تراند اليوم : طريقة عمل يحنة الدجاج مع الشاي

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- تُسخن الزبدة مع الزيت في إناءٍ على نارٍ متوسطةٍ
- تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل
- تُقلب قطع الدجاج في خليط الزبدة, حتى تُحمر من كل الجهات
- تُنقل قطع الدجاج إلى إناءٍ اَخرٍ، ثم يُوضع الدقيق بنفس الإناء السابق، ويُحمر بالزبدة
- يُضاف البصل، الجزر وورق الغار مع التقليب المستمر (يمكن استخدام الكوسا والبندورة أو أي نوعٍ من الخضروات )
- يُحضر الشاي بغليه مع الماء حتى يُصبح مركزاً ( مع مراعاة عدم إضافة سكر)
- يُصب الشاي فوق خليط الخضروات، ويُترك حتى الغليان ثم تُخفف الحرارة ويُترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقةٍ أو حتى تنضج الخضروات
- يُزال ورق الغار، وتُهرس الخضروات باليد أو باستخدام محضر الطعام, حتى نحصل على شوربةٍ متجانسةٍ
- تُضاف الشوربة لقطع الدجاج ويُرفع الخليط على النار مرةً أخرى، ثم يُترك حتى ينضج الدجاج
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