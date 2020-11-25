تراند اليوم : طريقة عمل فيتوشيني ألفريدو

نقدم لكِ سيدتي من مطبخ طبق اليوم، طريقة تحضير فيتوشيني ألفريدو. فاتبعي الخطوات التالية:

الطريقة:

اطبخي المكرونة بماء ساخن مملح .. وبمقلاه كبيرة اضيفي زيت الزيتون على حرارة متوسطة اضيفي الثوم ويقلى دقيقه واحدة مع التحريك حتى تفوح رائحتة ويرش بالدقيق ويحرك حتى يمتزج وحركي المزيج واضيفي ببطء مرق الدجاج واخفقي حتى يصبح ناعم واضيفي الحليب لينضج حتى يصبح سميك ثم يقلب جبنة البارميزان والملح والفلفل حتى يذوب الجبن وتخفض الحرارة وتضاف المكرونة الفيتوشيني بعد شطفها واضيفي البقدونس