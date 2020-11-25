تراند اليوم : طريقة عمل سلطة الدجاج

الطريقة:

بوعاء كبير بماء مغلي اضيفي صدور الدجاج وغطيها ويطهى 20 دقيقة ثم ترفع من الحرار وتصفى وتترك لتبرد .. قطعي الملفوف شرائح رقيقة جدا قشري الجزر والبابايا والكزبرة والبصل الأخضر وتخلط مع الدجاج بوعاء كبير .. يفرم الثوم والفلفل الحار ضعيه بوعاء واخلطيه مع صلصة الصويا والخل والسكر وعصير الليمون والزيت واخفقيه حتى يكون سلس اضيفي الفول السوداني والماء واخفقي حتى يصبح سلس ودسم .وصبي الصلصة على خليط السلطة وقلبيه ويقدم