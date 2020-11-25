شاهد ريم النجم بعد تسريب فيديو رقص: اللهم استر عوراتي

تعرضت الإعلامية الكويتية ريم النجم، لهجوم لاذع بسبب فيديو لها وهي ترقص بشكل جريئ على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" يحمل عنوان "أنا مو هند القحطاني"، مما أثار جدلا واسعا بين نشطاء السوشيال ميديا.

ولاقى الفيديو العديد من الانتقادات ومنها كتب أحد رواد السوشيال ميديا: "عشان كذا الشماته ماهي زينه يمكن وقتها كانت صادقه هي مااتحب كذا بس الدنيا دواره"، وتابعت أخرى: "ترى لو ماقالت انا مو هند القحطاني كان محد اهتم بسسس كلامها محسوب عليها".

فيما اتهمها آخرون بأنها تقوم بجذب انتباه المراهقين لها بأدائها تلك الرقصات عبر حسابها وبثها على الملأ، خصوصاً وأن الفيديو على ما يبدو جرى التقاطه في غرفة في أحد الفنادق بحسب المتابعين، وهو ما زاد الشكوك في أمرها وفي الانتقادات الموجهة لها.

وفي الوقت ذاته، شاركت الإعلامية ريم النجم على حسابها الشخصي "سناب شات": "اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي..اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي ولا حول ولا قوة إلا بك". وفق "مزمز".

وكانت ريم النجم قالت في وقت سابق: أنا بدي أقولكم شيء ..حبيبي أنا ما راح أقدم هاد المحتوى المثير .. وإذا بدك إياه ما تابعيني ..أنا مو هند القحطاني .. ولا أريد أكون مثيرة للجدل وأنزل فيديو تقوم تاخده وتقصه على كيفك". رداً على هند القحطاني.

ريم النجم، إعلامية كويتية، انضمت للعمل كمذيعة في قناة الراي لتقديم البرنامج اليومي "رايكم شباب"، كما قدمت الفقرة اليومية "فوانيس رمضان" في شهر رمضان لعام 2018.



