تراند اليوم : نتيجة الثانوية الازهرية 2018 : بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 لجميع المحافظات برقم الجلوس الأسم

عدنا متابعي نتائج الثانوية الازهرية ،لنقدم لكم نتيجة الثانوية العامة الازهرية 2018 عقب ظهورها فالكثير من طلاب وطلبة الثانوية الأزهرية، بدأوا يبحثون عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، ولهذا السبب سوف نتابع معكم أخر التحديثات والأخبار حول نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، حيث أننا سوف نتابع معكم موعد أعتماد نتيجة الثانوية العامة وذلك من قبل محمد أبو زيد الأمير وهو رئيس قطاع المدارس الأزهرية، وأيضا موع أعلان أوائل الثانوية الأزهرية كما أننا سوف نتابع معكم كيفية الحصول على النتيجة بكل سهولة ولذك من موقع الأزهر الشريف الخاص بالنتائج كل ذلك سوف ننشره لكم في الفقرات التالية من هذا المقال.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

حيث أن نتيجة الثانوية الأزهرية سوف تظهر يوم الاثنين الموافق بيوم الثامن عشر من شهر يوليو 2018 الحالي، وذلك كح أقصي للنتيجة ومن المفترض أن يتم أعتمادها من قبل الدكتور محمد أبز زيد وذلك قبل النتيجة بيوم واحد أذا فسوف يكن الاعتماد و نشر أسماء ودرجات الأوائل في الثانوية الأزهرية سوم الأحد الذي سوف يوافق بيوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري، ولقد أكد أيضا رئيس قطاع المدارس الأزهرية على أن نسبة النجاح في المواد عالية عن السنوات الماضية مشيرا على أن نسبة النجاح الكلية سوف تكن كبيرة.

ويذكر أن أمتحانات الثانوية الأزهرية قد انتهت في يوم 22 من شهر يونيو الماضي، على أنه منذ أنتهاء الامتحانات وبدأ التصحيح في أوراق الامتحانات، وبعد ذلك بدأ رصد الدرجات في الكنترول وتحديد نسبة النجاح وعلى ان هذه العملية أقترب من الانتهاء لكي يتم أعتماد النتيجة عقبها فورا وبعد ذلك يتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2018.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

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من المقرر أن يتم نشر النتيجة على موقع الأزهر الشريف فكل ما عليكم متابعة هذا الموقع من وقت إلى أخر للدخول إلى الموقع من هنا، أو يمكنكم متابعة الصفحة الخاصة بالثانوية الأزهرية وذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للدخول إلى هذه الصفحة من هنا ، حيث أن هه الصفحة متخصصة في نشر كل ما يتعلق بالثانوية الأزهرية وذلك من حيث النتائج والامتحانات والنصائح التي يجب أتبعاها الطلاب من أجل التفوق والحصول على الدرجات النهائية، او يمكنكم كتابة رقم الجلوس الخاص بكم الاسم في التعليقات الخاصة بهذا المقال وسوف نقوم بالرد عليكم بنتيجتكم عقب ظهورها على موقع الأزهر الشريف ويتمنى موقع نجوم مصرية لجميع طلاب وطلبة الثانوي الأزهري النجاح والتوفيق والحول على أعلي الدرجات.

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