تراند اليوم : توقيت زيارة شي جين بينغ يؤكد عمق العلاقات مع الصين

شددت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبي، على أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات، تأتي في "وقت مهم كونه مليء بالتحديات"، لافتة إلى أن اختياره الإمارات محطة أولى بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده "دليل على قوة الشراكة والعلاقات بين البلدين".

وأضافت الكعبي لسكاي نيوز عربية: "الرئيس الصيني اختار دولة الامارات كمحطة أولى بعد الانتخابات الرئاسية في الصين، وهذا دليل على أن الشراكة التجارية مع الإمارات مهمة، إلى جانب الشراكة السياسة والاقتصادية والثقافية. هذا دليل على أن الشراكة قوية جدا".

وتابعت: "الزيارة تأتي في وقت مهم جدا. الآن هناك تحديات إقليمية وعالمية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية"، موضحة أن الزيارة ستتحول بالعلاقات بين البلدين من "علاقة تعاون إلى علاقة استراتيجية مهمة".

وشددت الكعبي على أهمية العلاقات الثقافية بين البلدين، مشيرة إلى انطلاق "الأسبوع الإماراتي الصيني".

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وقالت: "استهلينا اليوم (الأسبوع الإماراتي الصيني) بتدشين كتاب الرئيس (الصيني) في الإدارة والحكم باللغة العربية، وهو نافذة لتبادل الثقافات بين البلدين".

كما قالت إنه سيتم إبرام شراكات مع وزارة الثقافة والإعلام الصينية في المجال الثقافي، وستبدأ دور العرض في دولة الإمارات بعرض 5 أفلام صينية مهمة، الأمر الذي سيشكل "بداية لفهم الحضارة والثقافة الصينية".

يذكر أن الصين تنتج 700 فيلم و15 ألف مسلسل تلفزيوني في السنة.