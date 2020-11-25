تراند اليوم : نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 اليوم السابع برقم الجلوس Azhar.eg بوابة الأزهر الإلكترونية الان متاحة

اعلنت نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2018 لجميع الطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعد دقائق من اعتمادها من قبل الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر الشريف، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني بإدخال رقم الجلوس الخاص بهم من هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية أزهرية يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية من قبل الطلاب نظراً لاقتراب موعد إعلانها، حيث تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أماكن تصحيح أوراق إجابات الطلاب وتابع بذاته مراحل التصحيح ليطمئن على سير العمل بشكل جيد، وشدد لأبو زي على منح كل ذي حق حقه، وأنتقل رئيس القطاع لتفقد مركز تقييم معلمي القرأن الكريم ومراجعة مستوى كل معلم من حفظة القرأن.

نتيجة الثانوية الأزهرية

ويترقب خلال الساعات المقبلة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بعد انتهاء امتحنانها للقسم الأدبي والعلمي في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، ومن المنتظر أن ينتهى من أعمال رصد الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة قبيل اعتمادها رسمياً.

وقد تمت أعمال التصحيح في ثلاثة مراكز أساسية مجمعة بثلاث محافظات فقط هي القاهرة والغربية والمنيا، مع التنوية على كل العاملين بتلك المراكز بتحري الدقة أثناء القيام بعملهم، وعدم التسرع في عمليات التصحيح ليحصل كل طالب على حقه كاملاً.

ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عن طريق إدخال رقم جلوسك واختيار السنة الدراسية بعد أن يتم إعلان النتيجة مباشرة خلال ساعات، ولا زالت لا توجد أي أخبار عن ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 الدور الثاني لكن يبدو أننا على مقربة كبيرة من ظهورها الآن، حيث انتهت عمليات التصحيح ويتبقى فقط اعتماد النتيجة.

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وانتهت أعمال التصحيح والتدقيق لأوراق إجابات طلاب الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، وسيتم اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء وإعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال فترة الظهيرة، حيث يفترض أن يعقد مؤتمر صحفي لاعتماد النتيجة، ونحن سنكون في الانتظار واذا تم صدور النتيجة اليوم سوف نقوم بوضع الروابط الخاصة بها مباشرة.

ظهرت النتيجة الخاص بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2018 ، نتمنى النجاح والتوفيق للجميع وإذا كان لديكم أي استفسار بإمكانكم تركه بالتعليقات أسفل.

النتائج من هنا