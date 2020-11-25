تراند اليوم : إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية

تعقد مشيخة الأزهر، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر المشيخة، في تمام الساعة الحادية عشرة، بحضور الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر، وصالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من المسئولين بالمشيخة؛ لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، والكشف عن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن اللجان انتهت من تصحيح جميع الأوراق الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي لجميع الأقسام علم وأدبي وعلوم إسلامية.

ولفت رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، موضحًا أن اللجان انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية والتدقيق لرصد درجات جميع الطلبة والطالبات، وسيجري تحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية وإعلانهم خلال المؤتمر الصحفي.