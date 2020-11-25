تراند اليوم : نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس .. نتائج الثانوية الازهرية 2018 موقع الازهر التعليمي

نتيجة الثانوية الأزهرية ، نتيجة الشهادة الأزهرية من خلال موقع الأزهر الشريف بوابة الازهر الإلكترونية ،ويترقب طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية في مصر موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية والتي من المتوقع أن يُعلن عنها في الساعات القليلة القادمة، في إنتظار إنتهاء كنترولات التصحيح بالأزهر الشريف من رصد درجات الطلبة والطالبات على الحاسب الآلي، حيث كانت قد غنتهت من تصحيح وتدقيق ومراجعة الإختبارات، وهي العمليات التي تسبق أخر مرحلة وهي رصد الدرجات.

وبعد الإنتهاء من رصد الدرجات سيتم عرض كشوفات الطلبة على وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، الذي سيعتمدها ويسمح بنشرها بدوره، عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، وموقع الأزهر التعلمي، وبوابة الأزهر الإلكترونية، وموقع مشيخة الأزهر، حيث يتم الإستعلام عنها برقم الجلوس، أو الإسم .

نتيجة الثانوية الأزهرية الترم الثاني

ويسبق الإعلان عن الثانوية الأزهرية عدة إجراءات وترتيبات تتمثل في تحديد أسماء أوائل الطلبة، الأول على مستوى الجمهورية،ومن ثم الأوائل على مستوى المحافظات المصرية السبع والعشرين .

هذا وأنهى طلاب المعاهد الأزهرية في مصر تقديم إختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2016-2018، في الأيام التي سبقت الإنتهاء من شهر رمضان، ودخل الطلبة والطلبات أجواء الإجازة الصيفية، والتي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، وبداية الشهر القادم والذي سيبدأ خلاله التسجيل في تنسيقات الثانوية العامة، للإلتحاق بكليات وبرامج الجامعات المصرية .

وكان الطلبة أعربوا عن تخوفهم لتأخر نتيجة الثانوية الأزهرية، في حين ظهرت نتيجة الثانوية العامة، وكافة نتائج المراحل الدراسية في مصر، إلا أن مصدر مطلع بمشيخة الأزهر، أكد أن سبب التأخير يأتي نتيجة تحري لجان التصحيح الدقة والموضوعية في عملية التصحيح ليأخذ كل طالب حقه كاملا في العلامات.

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نتيجة الشهادة الأزهرية موقع الأزهر الشريف

يتيح موقع الازهر الشريف خدمة الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية، فور الإعلان عنها مباشرة من قبل السيد وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، وفي وقت سابق، كان قد تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للمدارس الحكومية والخاصة، في جميع المحافظات المصرية، على مستوى الفروع الأدبية والعلمية والشرعية والصناعية، حيث شهدت نسبة النجاح تفوقاً ملموساً عن نسبة العام الماضي، والتي ترجع إلى الجهود التي بذلتها إدارات وطواقم وزارة التربية والتعليم المصرية، والتي كانت حثيثة من أجل الخروج بالعام الدراسي بأنسب الوسائل وأبى النحاحات التي تُسجل في ملف إنجاز العاملين في القطاعات التابعة للوزارة .

وإلى جانب موقع الأزهر الشريف، يتيح كذلك موقع الأزهر التعليمي، وموقع بوابة الأزهر الشريف، وبوابة الازهر الإلكتروينة، خدمة الإستعلام عن النتيجة الأزهرية، عن طريق الدخول إلى أي من المواقع المذكورة وكتابة رقم الحلوس أو الإسم .

بوابة الازهر الإلكترونية

التعرف على نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2018 الترم الثاني عبر هذا الرابط .