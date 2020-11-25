تراند اليوم : افضل حملة حج في جدة 1439

افضل حملة حج في جدة لعام 1439 وهنا مع اقتراب موسم الحج هناك الكثير من الشركات التي تعمل في مجال الحج والعمرة والتي تسعي لتقديم الكثير من الخدمات والعروض للحجاج في جدة او داخل المملكة العربية السعودية لاستقطاب اكبر كم ممكن من الاشخاص الذين يرغبون في التسجيل لاداء فريضة الحج وذلك من خلال الاسعار المنخفضة والخدمة الممتاز والفنادق المميزة وذلك في اطار التنافس بين الشركات وذلك لكثرتها ويذكر ان هناك حوالي 200 شركة علي صعيد المملكة العربية السعودية والتي تقدم افضل الفنادق واقربها .

افضل حملات حج في جدة لعام 1439

كل ما عليك هو القيام بخطوة واحد والتي هي التسجيل عبر الموقع الوزاري الخاص بالحج في المملكة العربية السعودية من خلال البوابة الالكترونية التي تم اقتراحها من قبل وزارة الحج والعمرة والتي تحتوي علي بعض الخطوات اللازمة والتي سنعرضها لكم علي شكل نقاط وهي كالتالي :-

تقديم رقمة الهوية القومية وجنس الراغب في التسجيل .

اختيار المدينة التي يتم التسجيل من خلالها

الاطلاع علي الشركات التي توفر الخدمة للمواطنين

اختيار الشركة المطلوبة من ضمن العديد من الشركات

دفع المبلغ المطلوب لحساب الشركة في غضون يومين

التوجه الي شركة الحج واستلام التصريح الخاص بالحج

اسعار حملات الحج في جدة

في اطار التنافس الكبير بين الشركات في المملكة العربية السعودية الخاصة بالحج قدمت المزيد من العروض والاسعار للمواطنين وذلك من خلال طرحهم بعض الفئات التي من الممكن ان تستفيد منها جميع شرائح المجتمع ككل والاستفاده من خلالها في حصول المواطن علي افضل الاسعار والخدمات المريحة حيث تشمل الاسعار كالتالي :-

5000 ريال للفئة ( أ 1 )

4800 ريال للفئة ( أ 2 )

4400 ريال للفئة ( ب )

4150 ريال للفئة ( ج )

3600 ريال للفئة ( د 1 )

3100 ريال للفئة ( د 2 )

2500 ريال للفئة ( هــ )

وذلك نكون قد وفرنا لكم كامل الاسعار عن الفئات التي طرحتها شركات الحج في المملكة في جدة والتي يمكنكم الاطلاع عليها ومعرفة التفاصيل الاكثر عن طريق موقع الوزارة الالكتروني ويمكن الحصول علي حجز بشكل مبكر لعدم توجيهك لبعض المشاكل التي قد تحصل بس التاخر الفعلي في عملية التسجيل .