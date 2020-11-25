الموت يفجع الفنانة ياسمين رئيس

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاربعاء، بوفاة والدة الفنانة المصرية ياسمين رئيس بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت صحيفة اليوم السابع، إن "والدة الفنانة ياسمين رئيس، توفيت بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة بحضور الأقارب وأصدقاء العائلة.

وأوضحت أن "العائلة لا زالت مترددة في إقامة سرادق عزاء للفقيدة، بعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر".

و ياسمين رئيس ممثلة مصرية بدأت أولى ادوارها في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحآ باهرا ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.