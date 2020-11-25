فنانة شهيرة تشن هجوما على الفنان محمد رمضان

علقت الفنانة المغربية ليلي غفران على منع الفنان المصري محمد رمضان من التمثيل ووقف إنتاج مسلسله الجديد بعد حضوره حفلا ونشره صورة مع مغنٍ إسرائيلي خلال إحدى الحفلات في دبي.

وقالت غفران عبر حسابها على فيسبوك "الإنسان ليس فلوس وشهرة وإنما أخلاق وثقافة".

وأضافت :"لما طلع تسلق في التشهير بالأموات في مسلسله اللي أنا بسميه ابن حرام يدور الزمن، ويقع في كارثة لن تغتفر وتوضح بأنه، كما توقعت، كما تدين تدان، ده حق إللي راحو، الإنسان مش فلوس وشهرة وبس، الإنسان أخلاق وثقافه، أولا مش كل ما تغلط تبرر بأنك ما كنتش عارف للأسف المصيبة أكبر".

وتابعت: "أنا اللي تعبني، إنه كان يتباهى ويتكلم على الموضوع بعجرفة، ومش هامة حد وإنه كان بيقتلني كل يوم، المهم عنده يركب الموجة ومايهموش مشاعر الناس، يدوس المهم يتشهر حتى لو على حساب الغير، الله يلعن الشهرة والمال لو تخليني أكون كاسر قلب، أو الحمد لله".

وكان نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وأضاف البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وتابعت النقابة قولها "المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".