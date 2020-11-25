الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تتجاهل رجاء إبنتها وحفيدتها – فيديو

تجاهلت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي الفيديو الذي نشرته إبنتها زينب_فياض مع حفيدتها وغنتا أغنية “الحتوتة” لها، ونشرت الإبنة الفيديو وحظي بتفاعل كبير وإنتشار واسع.

زينب لم تحفظ كلمات أغنية أمها ما يعني أنها كانت فقط تنشر الفيديو حتى تسلط الأضواء إليها، أو لأنها فعلًا أصبحت بحاجة إلى وجود هيفا في حياتها لأن في النهاية “الدم ما بيقلب مي” وزينب عاشت كل طفولتها ومراهقتها ونضوجها بلا أم أو والدة تستمع لمشاكلها النفسية أو للمواجهات الصعبة أو لتخبرها عن الحب الأول في حياتها.

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هيفا لم تتفاعل مع فيديو إبنتها وتجاهلته كالعادة، وقد يقول البعض بأنها لم تنتبه لزينب ولا لحفيدتها..

لكن كيف؟ والفيديو ملأ كل السوشيال ميديا وتناقلته أهم الشاشات العربية؟

هيفا قاسية جدًا على زينب، ولأنها أم كان عليها إستيعاب إبنتها أكثر وأن تتصالح معها حتى لو رفضت زينب فياض في البداية لأن ما عانته في طفولتها عانته هيفا حين تخلى والدها الحقيقي عنها وربّاها محمد يموت والد رولا_يموت. أي أنها شعرت بفراغ كبير في طفولتها..