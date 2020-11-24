تراند اليوم : لماذا يفركن هؤلاء الفتيات وجوههن بجلد الأضحية؟!

غزة / الخليج 365:

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً هي الأولى من نوعها على الإطلاق حيث توضح الصور قيام بعض الفتيات بمسح وتدليك وجوههن في جلد الأضحية ، وأثارات الصور التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد فيسبوك و تويتر موجة كبيرة من الأسئلة والسخرية على هذا التصرف الغريب للغاية ، وتباينت ردود أفعال المتابعين حول تلك الصور .

فقال بعض النشطاء والمعلقين بأن الفتيان يقمن بذلك اعتقادا منهم بأن مسح وجوههن في جلود الأضحية يعمل على فك عقدة تأخر الزواج وحل مشكلة العنوسة على حد قولهم ، بينما علق بعض النشطاء بأن مسح الوجه بجلد الأضحية يعمل على مساعدة بشرة الوجه على التخلص من حبوب الشباب والحصول على بشرة أكثر نقاءا وجاذبية ، بينما لم نحصل حتى الأن على السبب الرئيسي وراء قيام تلك الفتيات بمسح وجوههن بجلد الأضحية حيث يعتبر من الأشياء التي لم نسمع عنها من قبل ولم تكن سنة إطلاقا .

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وعلى أية حال فقد أثارت الصور موجة كبيرة من السخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودخل كل واحد ليعبر عن رأيه من تلك الصور ، فبعد رؤيتك لتلك الصور لماذا تعتقد قيام أولئك الفتيات بالقيام بمسح وجوههن بجلود الأضحية ؟

انتهى