تراند اليوم : مسلسل "المسافات" الحلقة 1 الاولى .. شاهد نت المسافات الحلقة الثانية 2 الجديدة ( مسلسل مسافات )

"المسا فات" دراما خليجية تعرّي سلبيات العلاقات الاجتماعية، مسلسل "المسا فات" هو دراما اجتماعية خليجية تدور في إطار غموض وتشويق حيث ثلاث أسر تتداخل بينهم الحياة الاجتماعية وتتشابك علاقاتهم وقصصهم مع بعضهم البعض.

هناك الشاب فارس الذي يتعلق بإحدى الفتيات بالرغم من رفض والدته ارتباطه بتلك الفتاة، فيقع في العديد من المشاكل التي تحول بينه وبين فتاته.

وهناك أيضا تماضر وهي سيدة أعمال في نهاية الأربعينات من عمرها تمتلك ثروة طائلة وتتميز بالرزانة بتعاملها مع من حولها وحتى أبنائها الخمسة.

سر خفي في تعامل تماضر مع زوجها مشاري المعاق عن الكلام والحركة فهو يحقد عليها وهي تكرهه كما تعاني تماضر تعاني من كابوس الرؤيا التي تتكرر معها وهي رؤيتها لتفاصيل موتها حيث دائماً ما يتراءى لها انها تتعرض لحادث مروع في سيارتها والى جانبها شخص مجهول غير واضح المعالم.

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المسلسل تأليف دخيل النبهان وإخراج محمد القفاص أما البطولة فلنخبة من نجوم الخليجي على رأسهم نور الغندور ، حسين المنصور ، يوسف البغلي ، شهد سلمان محمد العجيمي، محمد المسلم وآخرون.

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