تراند اليوم : ما هي قصة القطة التي وصلت النجومية بسبب صورة؟!!

اليابان / الخليج 365:

انتشرت صور الهرة Milk-chan عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم، هذه الهرة البالغة من العمر 7 سنوات تعيش في اليابان، التقطت لها صورة بهذه الوضعية المضحكة بعض الشيء، لكن هذه الصورة حولتها الى نجمة، ونقلتها بسرعة البرق الى عالم المشاهير.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" ، فان الصورة التقطت للهرة وهي في لحظة حيرة بين قفزها باتجاه السرير أو بالاتجاه المعاكس، وقد علقت مخالبها في الجانبين للحظة، الشيء الذي جعلها تظهر كما لو كانت قطة ملولبة.

هذه الصورة نشرها صاحب الهرة عبر موقع تويتر، وشاهدها أكثر من 100 ألف مستخدم، كما ألهمت عشاق الـPhotoshop الذين استخدموا هذا المشهد ضمن صور أخرى، في معضمها صور ظهرت بشكل ساخر جدا.

قصة الهرة (Milk-chan) تشبه الى حد كبير قصة الموظف المتدرب التي حدثت في إحدى ولايات أمريكا، والتي انتشرت على جميع المواقع الاجتماعية، ونشرتها مواقع كبيرة مثل "هافنتون بوست" في أمريكا و"لوبوان" في فرنسا.

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الفضل في انقاد الموظف المتدرب النائم من الطرد أو العقاب هو خفة ظل زملائه الذين انتبهوا إليه وهو يغط في نومه خلال ساعات العمل، في أول أيام التحاقه بمقر عملهم، فقفزت إلى ذهن أحدهم فكرة لطيفة: التقاط صورة جماعية وراء الموظف النائم دون إزعاجه.

لكن حينما استيقظ فوجئ بصورته تجوب أنحاء العالم عبر الشبكة العنكبوتية، وقد تطوع روادها إلى تركيبها في أشكال زادتها شعبية وانتشارا.

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