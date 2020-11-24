تراند اليوم : مؤسسة التغريبة الفلسطينية تنظم احفالها السنوي للمواهب بقطاع غزة



غزة-الخليج 365:

نظمت التغريبة الفلسطينية للثقافة والعلوم حفلها السنوي للمواهب الفلسطينية في خامس أيام العيد ويأتي ذلك ضمن احتفالاتها بعيد الاضحي المبارك , الحفل الذي بدوره يعزز معنى التغريبة والذاكرة الفلسطينية ويطور من قدراتها الثقافية والفنية الابداعية ، تحت عنوان مهرجان المواهب الفلسطينية (1).

وقال مدير المؤسسة حسن حسونة أن المهرجان يحتضن الأحلام والطاقات الشبابية المكبوتة بقطاع غزة بظل الحصار الإسرائيلي وحالات التضييق التي تعيشها المواهب الفلسطينية التي لا تجد مكاناً لعرضها.

حيث تم عرض أكبر قدر ممكن من المواهب والإبداعات الفلسطينية الغزية بهذا الحدث إلا أن هناك العديد من المواهب والموهوبين والموهوبات لم يحالفهم الحظ للمشاركة وذلك لضيق الوقت ، وتم ذلك بحمد الله تفجر المواهب في وسط حضور وجماهير ولفيف الشخصيات والعائلات المهمة وكان هذا أولى مفاجآت التغريبة الفلسطينية لأبناء شعبها وأحلام وطاقات شباب قطاع غزة للرقي والصعود بهم نحو القمة وإيصالهم للشاشة العربية الإعلامية.



إذ شمل المهرجان العديد من الفقرات والعروض الموهوبة وأبرزها: عروض دبكة شعبية ،ومناظرات شعرية ،وفقرات لفرق موسيقية وغنائية ،وعرض لفريق الروك والجاز ،واسكتش مسرحي ،وفقرة كوميدية ،وفقرة تقليد الأصوات ،وفقرة سيرك وألعاب ،ومعرض للوحات فنية وصور فوتوغرافية وفلكلور وتراث شعبي وأشغال يدوية".

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