الاعلامية مهيرة تتعرض لهجوم بسبب أزمة محمد رمضان.. ماذا قالت؟

علقت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، على الأزمة التي يمر بها الفنان المصري محمد رمضان، بسبب صورته مع مطرب إسرائيلي.

وكتب الإعلامية مهيرة: "محمد رمضان مصري أصيل وإن شاء الله سحابة صيف وتعدي"، مما أثار موجة غضب واسعة، إذ اعتبرها الجمهور رسالة تأييد لما فعله رمضان.

وتعرضت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز لهجوم كبير، ووجهوا إتهامات لها بمساندته في موقف مرفوض وأثار إستياء الجميع. وفق "مزمز".

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية قد استدعت رمضان للتحقيق وقررت وقفه عن العمل، وبالفعل تم إيقاف تصوير مسلسله الرمضاني القادم بسبب الصورة.