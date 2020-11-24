عقوبة تصل إلى 20 سنة سجن.. لزوج نانسي عجرم

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل السوري محمد الموسى في بيت المطربة نانسي عجرم، مشيرةً إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أصدر قراره الظني بحق زوج عجرم الدكتور فادي الهاشم.

وأفادت الوكالة، بأن القرار يقضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات.

وتنص المادة 547 أنّه "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر". وفق صحيفة القبس

يذكر أنه كان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قد استمع سابقاً إلى زوج المغنية نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما البعض قبل الواقعة.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قرر قاضي التحقيق الأول ترك زوج الفنانة نانسي عجرم رهن التحقيق، لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، وإستكمال دراسة سجلات الاتصالات.

والجدير بالذكر ان فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وهو طبيب أسنان وأب لابنتين (إيلا - ميلا).