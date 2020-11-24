تراند اليوم : طبق صينية الباذنجان بالكفتة من مطبخ منال العالم

طريقة التحضير

1. شكلي الكفتة إلى أقراص بحجم شرائح الطماطم.

2. باستعمال سكين حادة قشري الباذنجان على شكل خطوط. قطعي الباذنجان إلى شرائح مستديرة بسماكة ١ بوصة تقريبا.

3. ضعي شرائح الباذنجان على قطعة من ورق المطبخ أو فوطة قطنية. أنثري كمية وفيرة من الملح على شرائح الباذنجان ودعيها لعدة دقائق إلى أن تتكون على سطحها قطرات الماء.

4. باستعمال ورق المطبخ جففي شرائح الباذنجان لتتخلص من قطرات الماء.

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5. في مقلاة عميقة ضعي مقدار من الزيت بحيث يكون بارتفاع ٢ بوصة تقريبا.

6. ضعي المقلاة على نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت جيدا.

7. إقلي شرائح الباذنجان إلى أن تصبح ذهبية اللون. أنقلي شرائح الباذنجان على قطعة من ورق المطبخ لتتخلص من الزيت الفائض.

8. الصلصة: في قدر متوسط الحجم ضعي الطماطم، الدبس، معجون الطماطم، الملح، الفلفل، البهار، النعناع، الثوم والماء. ضعي القدرعلى نار متوسطة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي مكونات الصلصة لمدة ٥ إلى ٧ دقائق.---

9. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

10. . أحضري طبق فرن متوسط الحجم مناسب للتقديم على المائدة.

11. . ضعي قرص من الكفتة في الطبق بحيث يكون مائلا بعض الشيء. ضعي شريحة باذنجان، شريحة طماطم ثم شريحة فلفل. كرري الخطوة إلى أن تنتهي كمية الكفتة والخضروات. وزعي الصلصة على صينية الباذنجان بالكفتة. غلفي الطبق بقطعة من ورق الألمنيوم.

12. . ضعي الطبق في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن تتسبك صينية الباذنجان بالكفتة. تخلصي من ورق الألمنيوم ودعي صينية الباذنجان بالكفتة لمدة ١٠ دقائق إلى أن تتحمر ثم قدميها.