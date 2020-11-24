تراند اليوم : دراسة : هناك ترابط بين البلوغ المبكر للفتيات والاكتئاب

بكين - الخليج 365

توصلت دراسة أن الفتيات اللائي يصلن إلى سن البلوغ مبكرا يواجهن خطرا أكبر بالتعرض لعدد من مشكلات الصحة السلوكية بما في ذلك اضطراب الأكل" والكآبة.

حلل باحثون بيانات بشأن توقيت البلوغ واكتئاب المراهقين بالنسبة لنحو 5800 طفل وُلدوا في هونغ كونغ في 1997. وقال الباحثون في دورية طب الأطفال إنه بالنسبة للذكور فإن توقيت نمو الأعضاء التناسلية ليس له صلة بوجود الاكتئاب. لكن بالنسبة للإناث فان كل سنة زيادة في السن في وقت نمو صدورهن مرتبط باحتمال تراجع الاكتئاب بنسبة 17 في المائة حسبما تقول الدراسة.

وقالت ماري سكولنغ وهي باحثة في جامعة هونغ كونغ ومدرسة (سي.يو.ان.واي) للصحة العامة وسياسة الصحة في نيويورك إن "نمو الصدر لدى الفتيات أوضح من نمو الأعضاء التناسلية لدى الفتيان". وأضافت عبر البريد الالكتروني "نمو الصدر لدى الفتيات ربما مرتبط بشكل أقوى بظهور أنهن كبرن وأصبح لهن دور اجتماعي أكثر نضوجا وهو ما يصعب عليهن التكيف معه".

ولفهم الصلة بين توقيت البلوغ واكتئاب المراهقين راجع الباحثون الملفات الصحية بشأن نمو الأعضاء التناسلية للأطفال وبيانات من استبيانات بشأن الاكتئاب أكملها المشاركون وآباؤهم عندما كان عمر المراهقين 14 عاما تقريبا في المتوسط.

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وقالت كارولين مكارثي وهي طبيبة أطفال وباحثة نفسية في جامعة واشنطن ومعهد سياتل لأبحاث الأطفال والتي لم تشارك في هذه الدراسة إن "هذه الدراسة تتوافق إلى حد كبير مع دراسة أوسع تشير إلى أن الفتيات اللائي يصلن إلى سن البلوغ مبكرا يواجهن خطرا أكبر بالتعرض لعدد من مشكلات الصحة السلوكية بما في ذلك اضطراب الأكل".

وأضافت "زيادة خطر الاكتئاب المرتبط بالنمو المبكر لا تنطبق على الأولاد وهو الأمر الذي قد يعود للاختلافات البيولوجية في عملية البلوغ أو لحقيقة أن النضج الجسدي بالنسبة للأولاد يعد بشكل عام تجربة إيجابية من الناحية الاجتماعية".

وقال الطبيب بول كابلويتز أخصائي الغدد الصماء في ناشيونال هيلث سيستم للأطفال بالعاصمة واشنطن والذي لم يكن جزءا من الدراسة إن توقيت بدء الحيض والذي لم يكن محل تركيز في هذه الدراسة ربما أيضا يؤثر على الصحة النفسية للمراهقات.

وأضاف عبر البريد الالكتروني إن "الفتيات اللائي يبدأن البلوغ والحيض مبكرا بأكثر من عامين غالبا وإن لم يكن دائما يشعرن بقلق من الظهور والشعور بأنهن مختلفات عن الفتيات الأخريات كما أنهن غير مستعدات للتعامل مع الجوانب الصحية المتعلقة بنزول الحيض".

ولكن النتائج المتعلقة بالفتيات في هونج كونج قد لا تنطبق على مناطق أخرى من العالم.