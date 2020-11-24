تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم السابع .. نتيجة الشهادة الاعدادية 2016 لكل المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2016 من موقع اليوم السابع بشكل متجدد لكل المحافظات التي ... نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثانى 2016 أو برقم الجلوس من هنا

نشرت في المحافظات المصرية اليوم الخميس نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2015 - 2016 بنسبة نجاح بلغت 65.23%، بإجمالى عدد طلاب ناجحين 41845 طالبا من جملة عدد طلاب 64274 متقدمين للامتحان، حضر منهم 64145 طالبا، وتقدم للامتحان عدد 1328 بنظام المنازل بنسبة نجاح 28.92% بعدد 384 طالب ناجح.

واعتمد هشام عبد الباسط نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية لدور مايو 2016م بنسبة نجاح بلغت 63.44% بإجمالى عدد طلاب ناجحين 3030 من جملة المتقدمين للامتحان 4780 طالبا، كما اعتمد نتيجة امتحان الصف الثامن الابتدائى للصم دور مايو 2016م بنسبة نجاح 92.6% بإجمالى عدد طلاب ناجحين 38 طالبا من جملة 43 من المتقدمين للامتحان، ونتيجة الصف الثالث الإعدادى للصم دور مايو 2016م بنسبة نجاح 88 % بعدد طلاب ناجحين 44 طالبا من اجمالى عدد 50 طالبا من المتقدمين للامتحان. كما اعتمد المحافظ أيضا نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائى للمكفوفين دور مايو 2016م بنسبة نجاح 60% بإجمالى عدد 6 طلاب ناجحين من جملة 11 طالبا متقدما للامتحان، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور مايو 2016م بنسبة نجاح 75% بإجمالى عدد 6 طلاب ناجين من جملة 8 طلاب متقدمين للامتحان. وقدم محافظ المنوفية التهنئة للطلاب الأوائل بالمدارس، وهم: مريم مصطفى محمد تعلب بمدرسة كمشيش الرسمية لغات، ندى سالم سالم الصعيدى بمدرسة الكوم الأخضر، منة الله حمودة محمد بمدرسة الشهيد عماد ربيع بسرسنا، نورة مبروك أحمد بحيرى بمدرسة الشهيد المليجى ع بمنشأة سلطان، وأحمد جمال أحمد بمدرسة الشهيد هشام قنديل ع بسرس الليان، ورحمة صبحى أبو هند بمدرسة محمود الديب ببابل، حسناء السيد أحمد المركبى بمدرسة النصر ع بساحل الجوابر، أسماء أكرم عامر بمدرسة شهداء 6 أكتوبر ع ببتبس، نورهان عزت السيد أحمد بمدرسة محمد السيد الشنوانى ع بمليج، مى أحمد مختار زين بمدرسة عرفة ع الخاصة بشبين الكوم، على عبد العليم أحمد نصار بمدرسة غادة الخاصة ع بالباجور، بسنت أحمد محمد ماهر بمدرسة الشهيد شوقى عبدالحكيم بمنيل الدويب. وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم وقدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مشيدا بأدائهم وانضباطهم، ومؤكدا على أن التعليم هو اللبنة الأولى دائما فى نهضة الشعوب، وأن مصر الحديثة التى نبنيها بسواعد المصريين وعزيمتهم لابد وأن ترتكز على العلم والبحث العلمى نواة لنهضة حقيقية راسخة .

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