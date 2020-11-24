تراند اليوم : إغلاق وحدة في المسجد الأقصى قرب باب الغوانمة جهزت لشهر رمضان

القدس المحتلة- الخليج 365:

قال شهود عيان إن طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق مبنى بالقدس القديمة، مجهز كوحدة خدمات "حمامات ووضوء" للوافدين الى الاقصى وذلك دون مشورة دائرة الأوقاف في المسجد، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

فقد أبلغ شهود عيان- الخليج 365 أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بإغلاق باب المبنى بلحام الأكسجين، الواقع عند باب الغوانمة أحد أبواب المسجد الأقصى، لمنع استخدامه والعمل فيه وتجهيزه، وذلك بتوجيهات من رئيس الحكومة الإسرائيلية وبقرار من بلدية الاحتلال في القدس، ويقضي القرار بوقف الأعمال لإقامة وحدات وضوء وحمامات بجانب المسجد الأقصى، تقوم عليها دائرة الأوقاف الإسلامية.

يشار أن دائرة الأوقاف الإسلامية جهزت مؤخراً المبنى وتحضيره لاقامة وحدات وضوء وحمامات قريبة من الأقصى، لاستيعاب أعداد الوافدين اليه خاصة في شهر رمضان، وكان من المقرر افتتاحه خلال الشهر الفضيل.

ونقل عن الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أن دائرة الأوقاف عملت خلال عام ونصف على تجهيز المبنى وترميمه وصيانته لإقامة وحدات وضوء وحمامات، وطوال فترة العمل والتجهيز كانت الشرطة وطواقم البلدية والآثار يقومون بزيارات دورية وشبه يومية الى المكان، حتى انهم حضروا قبل يوم واحد من قرار وقف العمل فيه، لافتا انهم لم يعترضوا في أي يوم من اعمال الترميم والصيانة التي كانت تتم داخل المبنى.

اقرأ أيضاً