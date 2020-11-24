تراند اليوم : رسائل رمضان 2016 مسجات تهنئة شهر رمضان كريم

نقدم لكم عبر المشرق رسائل رمضان 2016 ، ورسائل تهنئة رمضان 2016 ، مسجات تهنئة شهر رمضان الكريم ، ادعية شهر رمضان 1437 ، رسائل قصيرة رقيقة للتهنئة بشهر رمضان بكل اللهجات العربية اجمل كلمات تبريكات رمضانية مخصوصة، مجموعة رسائل ومسجات رمضان 2016 رسائل تهنئة شهر رمضان كريم حالات واتس اب للتهنئة بقدوم شهر رمضان 1437 للاحباب والاصدقاء.

حيث نستقبل شهر رمضان الكريم يسعدنا ان تعايد جميع زوارنا الكرام علي خمش خطواث برسائل تهنئة قدوم شهر رمضان المبارك فكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات أعاده عليكم الله بالخير واليمن والبركات ،أقدم لكم أحبائي الكرام رسائل بسبب حلول شهر رمضان المبارك رسائل مضحكة وجديدة في الوقت ذاته يمكن إرسالها لأي شخص تحبه ، اليكم أحدث رسائل تهنئة بقدم شهر رمضان المبارك مضحكة وجديدة 2016 ، مسجات ورسائل مميزة لرمضان 1437 أتمنى أن تنال إعجابكم إليكم أحبائي الكرام الرسائل القصيرة حيث يمكنكم إرسالها علي المحمول من خلال إس إم إس ،وأيضا يمكنكم إرسالها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي #الفيس بوك.

كل عام وانتم الى الله أقرب وعلى طاعته أدوم،شهر رمضان الكريم من أعظم المناسبات التى نتبادل فيها الدعوات والتهنئة بقدومه ،نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فعل الخيرات والمداومة على الطاعات وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم أعواما عديدة وازمنة مديدة.

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كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وانت بألف خير يا مفجوع

بانتظر رمضان على أحر من الجمر و بنتظر صوتك لو كنت بالقبر

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبالأن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال

غسل الله”قلبك”بماء اليقين .. وأثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين

يارب . يارحمان .. يامنان ..بلغ قاريء الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان …

رمضان جئت إلينا .. تحنو سماك علينا ..أهلاً قدمت ومرحبا .. سقنا إليك حنـيـنا .. رمضان ليتك دائم ..فيك الثواب جنـينـا ززلكي نفوز بجنـة ..هبة الكريـم إليـنـا

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدني .. تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان

بقرب رمضان اهديلك (سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك!!

كساك ربي حرير الجنان وجمال الحور الحسان وبارك لك في شعبان وبلغك رمضان

رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلاً قدمت ومرحبا سقنا إليك حنـيـنا رمضان ليتك دائم فيك الثواب جنـينـا لكي نفوز بجنـة هبة الكريـم إليـنـا

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. ورمضان عليك يعود

أيام وينتهي شعبان ويبتدي بعده رمضان قوم وإجهز يا إنسان لفعل الخير وختم القرآن

لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان

اللهم إحفظه في رمضان لفعل الخير يا رحمان وإبعد عنه المهان ويسر عيشه بأمان

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن هدية للأعزاء بمناسبة قرب رمضان

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

كأنني أرى دموعاً سالت على وجنتي العائدون إلى الله

رسائل رمضان 2015 اجمل تهاني موقع خمس خطوات بمناسبة شهر رمضان الكريم مسجات تهنئة رمضانية بكل اللهجات العربية

كساك ربي حرير الجنان وجمال الحور الحسان وبارك لك في شعبان وبلغك رمضان

رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلاً قدمت ومرحبا سقنا إليك حنـيـنا رمضان ليتك دائم فيك الثواب جنـينـا لكي نفوز بجنـة هبة الكريـم إليـنـا

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. ورمضان عليك يعود

أيام وينتهي شعبان ويبتدي بعده رمضان قوم وإجهز يا إنسان لفعل الخير وختم القرآن

لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان

اللهم إحفظه في رمضان لفعل الخير يا رحمان وإبعد عنه المهان ويسر عيشه بأمان

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن هدية للأعزاء بمناسبة قرب رمضان

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

-من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

يوم تحس بضيق وفراغ (ردد): لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله وأنقى الحب الحب لله

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك

اللهم أذق قلب أخي برد عفوك و حلاوة حبك و افتح مسامع قلبه لذكرك

من وجد الله فماذا فقد؟ومن فقد الله فماذا وجد؟

أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم

اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

أخي في الله إن اتقيت الله وأكثرت النوافل أحبك الله ثم الخلق

من قرأ سورة الدخان في ليله اصبح يستغفر له 70 الف ملك

احلى ما فى رمضان كريم ثلاثه كثره الخيرات, تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

رمضان كريم كل رجب وأنت ذهب وكل شعبان وأنت فرحان وكل رمضان وأنت بصحة وأمان

كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وأنت بألف خير

يارب يارحمان يامنان بلغ قاريء الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البش

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر

يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك ..

مكان القمر خليتك .ملاك الخير سميتك .. عزيز وغالي ناديتك … وبشهر الخير هنيتك

أمانيننا تسبق تهانيننا ..وفرحتنا تسبق ليالينا .. وشهر مبارك .. عليكم وعلينـــا

السنة تمشي وتـدور .. ويجي احلى الشهـور .. ونقول لاغلى القلـوب .. كل عام وأنت بصحه وسرور.

كل عام وانتم بخير بنفحات الايمان وايات القران وبذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الانام نهنئكم بقدوم شهر رمضان

زاد الله تقاك ومن النار وقاك وللفضيلة هداك وللجنة دعاك وللفردوس زينك وحلاك

أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانيه أن يجمعنا ثانيه في جنة قطوفها دانيه

مضى العمر وفات يا أسير الغفلات فاغنم العمر و بادر بالتقى قبل الممات

ألبسك اللــه حلل الصفــــاء وأنار لك الأرض والسمــــاء وجعل لك الفوز يوم اللقــاء وأسكنك منازل الشهــــــداء وهنأك ربي بعيش السـعداء

الله إني أحبه فيك فأحببه وأرض عنه وأعطه حتى يرضى وأدخلة جنتك آمين

ودي أوصلك رسالة تسبق الريح أكون فيها صريح و بعدها أستريح أحبك في الله

أنار الله مسائك بالقرأن وزادك عافيه وأطمئنان وألزامك شفاعة الحبيب الرحمن

– اللهُم إنّ شوقِي لِ ’ ششهركْ | قدْ زآد – فَ يَ آآآربّ لآ تحرمنِّيْ وَ آحبآبِي [ صيآمه وَ قيآمَه ]

ضَيف كريٌم … من رٍب كريُم . .

بعد أيآم يطرق البآب . . !! يبحث ؛ عن كل من تآب لله وأنآب ~ ف َ أحسنوآ ضيآفته [ يآ أولي الألبآب ]

– آللهم بلغنآ رمضآن ,

وأجعلنـآ من صوآمه وقوآمـه ي رب !

واجعلنآ من المكثرين فيه من عبآدتك !

وأهدينآ الى الصرآط آلمستقييم !

احلى ما فى رمضان ثلاثه

كثره الخيرات,تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

– متى أشوفك متى ألقاك يمر رمضان و إنتا بعيد وشوقي يزيد وكل عام وإنت بخير

– رفع الله قدرك

وفرج همك

وبلغك شهر رمضان

الذي احبه ربك

ودمت لمن احبك

– أتمنى أكون…أول مفتون…يرسل تهنئة ويقول…مبروك الشهر يا أحلى عيون

– ليه صرنا مثل الأغراب…خلنا نراجع الأسباب…رمضان صار على الأبواب…خلنا نعيشه وحنا أحباب

أجمل تهاني وأروع أماني …

يكونوا من نصيب وحظ…

من يعود عليه رمضان من ثاني

– اللهم إني أحب عبدك هذا فيك…

فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

– أهديكم أجمل شعور …

وأحلى بخور…

بحلول شهر رمضان المبارك

بنسيم الرحمة

وعبير المغفرة

اقول مبارك عليك شهر العتق من النار

– اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:

(أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)

وفقنا الله جميعاًلحسن الصيام والقيام