تراند اليوم : وزارة الصحة تنفذ دورتين في إدارة الكوارث والاستعداد للطوارئ

واشنطن - الخليج 365

نظمت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث في وزارة الصحة ممثلة في مركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة خلال اليومين الماضيين دورتين في “إدارة الكوارث والاستعداد للطوارئ” والمعتمدة من الكلية الأمريكية للجراحين بالتعاون مع المركز الإقليمي لدورة إدارة الكوارث والاستعداد للطوارئ بعمادة الدراسات العليا والشؤون في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في جدة، وفقا لـ”واس”.

وأكد عبدالهادي المنصوري وكيل الوزارة للموارد البشرية، حرص وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وتوفير الإمكانات لتقديم خدمات الطوارئ، إضافة إلى تقديم الوزارة خدماتها الصحية المستمرة من خلال مرافقها الصحية، وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور منصور اليامي مدير عام التدريب والابتعاث، أن الدورات استهدفت 235 مرشحاً لعام 1437هـ من الفئات الصحية والقيادية المختلفة وتم تنفيذها على مراحل، وفي مناطق مختلفة.