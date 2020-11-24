تراند اليوم : العثور على طابع بريد نادر يعود إلى أمريكا بعد سرقه 61 عاما

واشنطن - الخليج 365

عودة طابع بريد أمريكي نادر طبعت عليه صورة طائرة مقلوبة إلى المكتبة التي تملكه بعد سرقته قبل 61 عاما.

في عام 1918 صدر طابع بريد بقيمة 24 سنتا أمريكيا طبعت عليه صورة طائرة مقلوبة على سبيل الخطأ.

وقال مكتب المحامي العام لمانهاتن بريت بارارا إن الطابع سيعود إلى مكتبة بحوث طوابع البريد الأمريكية خلال المعرض العالمي لطوابع البريد في نيويورك.

والطابع الذي يعتبر الأشهر في الولايات المتحدة كان أحد أربعة طوابع سرقت من معرض نظمه راعي الفنون إيثل مكوي عام 1955.

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وتمت إعادة طابعين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي إلى مكتب بحوث طوابع البريد الأمريكية في بلفونت بولاية بنسلفانيا والتي كان مكوي قد تبرع بالطوابع الأربعة لها قبل عشرات السنين.

ومن المقرر أن تعلن إعادة طابع البريد النادر في مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم الخميس بعد يومين من بيع طابع يحمل طائرة مقلوبة آخر مقابل 1.175 مليون دولار.

وقالت المكتبة إن قيمة الطابع قد تصل إلى مئات الألوف من الدولارات. وتابعت المكتبة إنه الطابع رقم 76 على قائمة من مئة طابع وظهر يوم الأول من ابريل نيسان عندما عرض للبيع على شركة المزادات سبينك في نيويورك.

ووضع بعد ذلك تحت سلطة مكتب التحقيقات الاتحادي الذي سيكون ضمن من سيعلنون عودته.