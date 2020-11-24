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تراند اليوم : هل يوجد دور ثالث للسادس اعدادي 2020

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يتسائل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن حقيقة هل يوجد دور ثالث للسادس اعدادي 2020 ، هذا ولم توضح وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفاصيل امتحانات الدور  ثالث للسادس الاعدادي .

وأكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم العراقية أن الوزارة ستمنح طلاب السادس الاعدادي دور ثالث من طلاب الغير ممتحنين والراسبين، وأنه يحق لكل طالب ثلاث أدوار ان كان مؤجل أو ممتحن .

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية  أعلنت الأحد الماضي، نتائج الصف السادس الإعدادي 2020 الدور الثاني في العراق بكافة فروعه الأدبي و القسم العلمي “الاحيائي و التطبيقي” .

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