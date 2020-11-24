شاهد: بهاء سلطان بتعرض لمهاجمة بعد انضمامه لنقابة قراء القرآن

تعرض المطرب المصري بهاء سلطان، إلى مهاجمة شرسة نتيجة انضمامه إلى نقابة قراء القرآن، وذلك خلافاً للشروط النقابة التي تنص على ضرورة تفرغ الأعضاء لقراءة القرآن الكريم.

وهاجم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة، المطرب سلطان قائلاً: إن الغناء يتصادم مع قراءة القرآن، وما قام به بهاء سلطان من نشر فيديو قراءة القرآن مخالف للشريعة.

وأضاف كريمة، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي: "كانت هناك خصومة بين القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوي والدكتور أحمد نعينع، حيث أنه لم يكن يرتدي الزي الأزهري أثناء قرأته للقرآن الكريم، وكانت حجة الشيخ الطبلاوي أن الزي الأزهري يكون أدعى إلى خشوع المستمعين".

وتابع كريمة: "أن الذى يتفرغ لقراءة القرآن الكريم لابد له من التفرغ ولا يجوز له اقتحام المحافل العامة لأنه من شروط قراءة القرآن الخشوع، وبين القرآن الكريم أن قراءة المصحف تكون من قبل أشخاص معينين فكيف لشخص يخرج في حفلات غنائية ويقوم بقراءة القرآن للناس في المحافل العامة، فاذا أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه في منزله وانضمامه إلى نقابة القراء غير مقبول".

ومن جابنه الشيخ محمد حشاد قال: " إنه لا يوجد تعارض مع الانضمام إلى نقابة قراء القرآن إذا كانت تتوفر بالإنسان شروط الالتحاق وهي حفظ القرآن الكريم وحسن السير والسمعة والسلوك فلا مانع مطلقا من انضمامه للنقابة".

وشارك المطرب بهاء سلطان مع متابعيه خلال الساعات الماضية مقطع يتلو خلاله القرآن الكريم ونال إعجاب الكثيرين.