تراند اليوم : فيديو- عالمة روسية تتمكن من تهجين قطط تشبه الإنسان

موسكو/ الخليج 365

نشرت العالمة الروسية، تاتيانا راستورجيفا، والتي تعمل كباحثة في علم الحيوان، عبر حسابها على "انستغرام", أحدث نتائج عملها، حيث تضمنت فيديو لقطط تشبه الإنسان.

يشار إلى أن العالمة تعمل ضمن هذا النطاق منذ عام 2002، حيث كان لديها نتائج أخرى في عالم تهجين القطط.

والجدير بالذكر أن هذا النوع من القطط يمتلك تعابير وجه تختلف عن القطط العادية وهي قريبة جدا إلى تعابير وجه الإنسان.

وانتشر الفيديو بشكل كبير وحصد آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث أبهر رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشكل الغريب الذي تتمتع به القطط.

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