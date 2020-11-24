تراند اليوم : نعيم: لهذه الأسباب ستشارك "حماس" في قمة "كوالالمبور" بدعوة رئاسية

نعيم: لهذه الأسباب ستشارك "حماس" في قمة "كوالالمبور" بدعوة رئاسية

غزة/ الخليج 365

صرح الدكتور باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، أن مشاركة حركة المقاومة الإسلامية حماس في قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 يوم الأربعاء المقبل بوفد يرأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وذلك بدعوة من رئاسة الوزراء الماليزية، في القمة التي ستشارك فيها دول ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، بالإضافة لمشاركة نحو 450 شخصية من القادة والمفكرين والمثقفين من 52 دولة.

وذكر نعيم في تصريح صحفي، أن هذه المشاركة متوقعة في وقت أصبحت فيه حماس حركة كبيرة فاعلة ومؤثرة ليس فقط فلسطينيًا؛ وإنما على مستوى المنطقة؛ لذا فإن مشاركتها في اللقاءات الإقليمية سيتطوّر مستقبلًا". .. "المشاركة تعكس أهمية الحركة ومكانتها، كما تعكس اهتمام الدول الأخرى المشاركة في المؤتمر بالقضية الفلسطينية، وستشكّل نقطة انطلاق إضافية جديدة في علاقاتها مع الدول الكبرى والأحزاب المؤثرة إقليميًا".

وأشار "لكن قدرات وصمود الشعب الفلسطيني أمام هذه المحاولات تؤكد أن حماس والمقاومة تستطيع كسر كل يوم جزءًا من القيود المفروض عليها"... "هناك مشكلة في علاقة حماس بدول معيّنة في العالم بسبب الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ومشروع المقاومة تحديدًا".

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وأضاف "هناك دول تتأثر رغبتها بدعم الشعب ومقاومته بسبب هذا الضغط الأمريكي ومن اللوبي الصهيوني، لكن معظمها تتطلع لدعم الشعب والتحرر من هذا الضغط".

ومن أبرز زعماء العالم المتوقع مشاركتهم في القمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بوصفه رئيس القمة.

وبدأ هنية الأسبوع الماضي جولة لعدد من الدول، يُعتقد أنها ستستمر لأشهر، وهي المرة الأولى التي يسافر فيها من غزة منذ توليه منصبه.

وتهدف القمة التي تنعقد في مركز مؤتمرات كوالالمبور إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حل جديد لمشاكله، إلى جانب المساهمة في إصلاح وضع الأمة والدول الإسلامية عامةً.

كما تهدف إلى إيجاد شبكة بين القادة المسلمين والمفكرين والعلماء والمثقفين من شتى أرجاء العالم، إضافة إلى إعادة إحياء الحضارة الإسلامية، وكذلك في ظل محاولات من أسماهم القيادي بحماس "الأعداء والخصوم في محاصرة الحركة بشكل خاص والمقاومة بشكل عام".