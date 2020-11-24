تراند اليوم : باحثون يخترعون حبوب لمنع الحمل شهر كامل

واشنطن/ الخليج 365

تمكن مجموعة من الباحثين في معهد ماساتشوستس الأمريكي، من اختراع حبوب جديدة تعمل على منع الحمل لدى النساء لمدة شهر كامل، دون الحاجة الى تناول حبة لمنع الحمل بشكل يومي، وهي عبارة عن حبوب مركّب كيميائيّ تصمد في المعدة لمدة شهر في البيئة القاسية و الحمضية للمعدة البشرية.

وتعتبر حبوب منع الحمل إحدى أكثر الطرق فعالية لتجنب الحمل غير المرغوب، لكنّها تستلزم مواظبة المرأة على تناولها بشكل يومي، وبالتالي فإن نسيان تناول تلك الحبة ولو مرة في الشهر قد يؤدي إلى وقوع الحمل؛ وهو ما يعمل عليه باحثون في معهد ماساتشوستس للتّقنية ومستشفى بريغهام جيوفاني ترافيرسو، بقيادة العالم في مجال الهندسة الطبية الحيوية روبرت لانجر.

ودمج الفريق هذا المركب الكيميائي مع غرسة مطلقة الليفونورجيستريل والبروجستين التي تعد من المكونات الشائعة في صناعة حبوب منع الحمل، وحتّى الآن أظهر اختبار المادة على الخنازير أنّ الحبة الشهرية تفرز الكمية نفسها من الليفونورجيستريل في الدم كل يوم، مما يجعلها تعطي مفعول الحبة يومية نفسه.

ونشرت مجلّة أميركية مقالًا حول التركيبة الجديدة، اعتبرت فيه الكاتبة أليس بارك أنّ مثل هذه الحبوب طويلة المفعول ستمنح النساء مزيدا من التحكم في وسائل منع الحمل من دون تعريض أنفسهن إلى المضاعفات المؤلمة التي تسببها غرسات وأجهزة منع الحمل.

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وتتكون حبة منع الحمل الجديدة من كبسولة مطلية الجيلاتين فوق جهاز صغير محمل بـ هرمون اليفونورغيستريل. وبمجرد وصول الحبة إلى المعدة، يذوب الطلاء وي فتح الجهاز البلاستيكي على شكل نجمة بستة أذرع، ويحتوي كل ذراع على مقصورات صغيرة بأشكال مختلفة مليئة بالتركيبة التي تم ابتكارها، وفقاً لموقع عرب 48

ووفقا للمقال، فإنّ هذه التقنية الطبية يمكن أن تستخدم في تقديم الأدوية الأخرى، إذ تمّت تجربتها أيضًا على فيروس نقص المناعة البشرية، كما يعتقد الفريق البحثي أنّ من شأن التقنية الجديدة أن توفر حلا جديدا لأدوية مرضى السكري وعقاقير ارتفاع ضغط الدم، ومرض ألزهايمر والكثير من الأمراض الأخرى.