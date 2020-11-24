تراند اليوم : فيديو وزير العمل ..+18 فيديو باسم الربيعي -- فضيحة وزير العمل العراقي باسم الربيعي الاباحية

فيديو وزير العمل مشاهدة وتحميل فضيحة وزير العمل يوتيوب لايف فيديو باسم الربيعي وزير العمل العراقي حيث أن فيديو وزير العمل العراقي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره برفقة امرأة وهو يمارس حركات تخل بالحياء، حيث أظهرت فضيحة باسم الربيعي وهو يمارس الجنس بغرفة مع امرأة جدلاً واسعاً.

وظهر وزير العمل العمل العراقي في فيديو اباحي وهو يمارس الجنس مع مواطنة عراقية الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي وشكل صدمة في الاوساط العراقية مع انتشار فضيحة الوزير العراقي بشكل واسع على الانترنت وعلى فيسبوك وتويتر.

وغرد عراقيون بضرورة محاسبة الوزير العراقي واعتقاله لهذا الفعل الفاحش والذي يتنافى مع الاعراف العراقية.

وطالب المغردون بضرورة تبيان التفاصيل الكاملة للواقعة والتي تمس سيادة الدولة العراقية وأعراف وقيم الشعب العراقي.

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