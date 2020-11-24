تراند اليوم : مها أحمد تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة مها أحمد صورة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها فى حفل زفاف.

وتألقت الفنانة مها احمد بإطلالة انيقة وجذابة، مرتدية فستانا اسود طويلا مطرزا، مكشوف الصدر وذات فتحة من الامام من الساق، واعتمدت على الظهور بشعر طويل باللون الرمادى، وهو ما جعل متابعيها وجمهورها يعلقون: ده شعرك ولا باروكه".

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح.

انتهى...

اقرأ أيضاً