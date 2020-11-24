تراند اليوم : رجل أعمال أردني يخفض رواتب موظفيه والسبب اندلاع "حرب عالمية ثالثة"

عمان ( الأردن) - الخليج 365

أقدم رجل أعمال أردني، على اتخاذ "إجراءات تقشفية" وتخفيض رواتب موظفيه، بسبب ما أسماه اقتراب وقوع "حرب عالمية ثالثة".

ونقلت وسائل إعلام أردنية، الاثنين، ما قالت إنها رسالة من رجل الأعمال "طلال أبو غزالة" لموظفيه، يتحدث عن "اجراءات تقشفية"، على خلفية أزمة اقتصادية عالمية، واقتراب وقوع "حرب عالمية ثالثة".

وجاء في الرسالة، أن الولايات المتحدة أعلنت دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود، وتبعها في ذلك الاتحاد الأوروبي، وهو ما سينتقل إلى العالم بأسره، معللا ذلك بالإشارة إلى مقولة مفادها: "عندما تعطس أمريكا يصاب العالم بالنيمونيا (التهاب رئوي)".

وأضافت أن ذلك سيتبعه قيام حرب عالمية، ثم اتفاق الولايات المتحدة والصين على صياغة نظام عالمي جديد.

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وتابعت أنه بناء على ذلك فينبغي اتخاذ عدد من الخطوات حاليا، بينها زيادة الإنتاج وتنمية الإيرادات والتقشف عبر خفض الرواتب والتكاليف وإلغاء عقود.

وأكدت أن تنفيذ تلك التوجيهات هي مسؤولية جميع الموظفين والمسؤولين، وأن نظاما للرقابة سيتم إعداده، لتقييم مدى الالتزام.

وتسبب "أبو غزالة" مؤخرا، بجدل واسع وانتقادات على خلفية دعوته لتقليص عطلة عيد الأضحى من أربعة إلى ثلاثة، بحجة أن تلك الأيام ستؤثر على عمل الدولة والمواطنين، وتسبب انقطاع التواصل مع العالم.

ووجه أبو غزالة رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، عارض فيها قرار الحكومة حول عطلة عيد الأضحى، قائلا: "أرى أن تعطيل ثلاثة أيام عمل حتى مساء الثلاثاء كان يعتبر كافيا".

وبرر أبو غزالة لمطلبه قائلًا: "التعطيل يعني عمليا ستة أيام راحة وانقطاع عمل الدولة والمواطنين وانقطاع التواصل مع العالم، الجمعة، والسبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء".

وطلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وهي مجموعة شركات عالمية تقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع.





